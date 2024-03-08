Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Ярославле закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2. Таким образом, армейский клуб проиграл серию первого раунда со счётом 1-4.

ЦСКА проиграл серию плей-офф впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах уступил омскому «Авангарду» со счётом 2-4. Отметим, что армейский клуб вёл в серии 2-1, но упустил преимущество.

Напомним, ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023. В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги подопечные Сергея Фёдорова заняли шестое место, набрав 76 очков в 68 матчах.

Отметим, что «Локомотив» во втором раунде Кубка Гагарина — 2024 встретится с командой Восточной конференции.