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ЦСКА проиграл в первом раунде плей-офф впервые с 2014 года

ЦСКА проиграл в первом раунде плей-офф впервые с 2014 года
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В Ярославле закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2. Таким образом армейский клуб проиграл серию первого раунда со счётом 1-4.

Армейский клуб проиграл в первом раунде плей-офф впервые с 2014 года. Тогда ЦСКА проиграл СКА с «сухим» счётом 0-4. В той регулярке ЦСКА занял седьмое место в Западной конференции.

Напомним, ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина трижды — в сезонах-2018/2019, 2021/2022, 2022/2023. В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги подопечные Сергея Фёдорова заняли шестое место, набрав 76 очков в 68 матчах.

Отметим, что «Локомотив» во втором раунде Кубка Гагарина — 2024 встретится с командой Восточной конференции.

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