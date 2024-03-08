«В нас никто не верил». Главный тренер «Северстали» подвёл итоги сезона команды

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал вылет своей команды в первом раунде от «Спартака» (1-4).

«На сегодняшнее поражение повиляло то, что во втором периоде пропустили голы, которые стали ключевыми. Обилие травм не позволило нам сыграть более успешно.

Мы играли в свой хоккей, были отличные матчи. Здорово играли прошлый матч, но уступили в овертайме. Команду просто разобрали в начале сезона, в нас никто не верил, но ребята здорово играли и попали в плей-офф. Это заслуживает уважения.

У нас самая молодая команда, есть отличные ребята, которых будем тоже задействовать. У нас самая молодая линейка центральных нападающих, они сделали прогресс и добавили в мастерстве. У них огромное будущее», — сказал Козырев на послематчевой пресс-конференции.