«Автомобилист» во второй раз в истории КХЛ сыграет во втором раунде плей-офф

В Казани закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, уральский клуб выиграл серию в пяти матчах со счётом 4-1.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, «Автомобилист» во второй раз в истории КХЛ сыграет во втором раунде плей-офф. В 2019 году екатеринбуржцы в первом раунде обыграли «Трактор» 4-0. Во втором раунде Кубка Гагарина — 20219 «Автомобилист» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 1-4.

«Автомобилист» Николая Заварухина в следующем раунде плей-офф ждёт встреча с командой Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Нынешний сезон — первый, когда в КХЛ используют систему перекрёстного плей-офф.