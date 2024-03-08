Алексей Кудашов признал свою ошибку, допущенную в серии с минским «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в четвёртом матче серии над минскими одноклубниками (3:2 ОТ, 3-1) рассказал о своей ошибке в ротации команды — её необходимо было делать раньше.

«Опять пропустили сразу после забитого гола, как неоднократно происходило и в регулярке? Вы знаете, а мы сделали определённые выводы — скользкие игры мы выигрывали, поэтому решили продолжать в том же духе (смеётся).

Произвёл большую ротацию в сравнении с прошлым матчем? Я скажу, что мы немного затянули ротацию — изначально были немного другие планы на эту серию. Изменения были плановые и ожидаемые, все игроки заняли свои места. Не исключаю, что в следующей игре опять что-то будет меняться», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.