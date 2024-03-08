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Кудашов – после выигранного овертайма: серию с «Торпедо» не вспоминал

Кудашов – после выигранного овертайма: серию с «Торпедо» не вспоминал
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в четвёртом матче серии над минскими одноклубниками (3:2 ОТ, 3-1) заявил, что не вспоминал овертаймы в прошлогодней серии плей-офф с «Торпедо», которую бело-голубые проиграли со счётом 2-4.

«Перевёл Пакетта в другое звено? У нас было много изменений и помимо этого. Давайте после окончания серии подробнее обсудим все перестановки в звеньях.

В том году проиграли три овертайма в серии с «Торпедо», вспоминал ли об этом? Скажу честно: не вспоминал и даже не было ни единой мысли об этом. Мы стараемся мыслить положительно», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, следующий матч данной серии состоится в Москве 10 марта.

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