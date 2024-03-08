Квартальнов – об удалениях: такие вещи происходят… А игроки «Динамо» — они ждут такого

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от московских одноклубников (2:3 ОТ, 1-3) в матче серии Кубка Гагарина — 2024 высказался об удалениях своего клуба во встрече.

«Три шайбы соперника в большинстве за два матча в Минске – и всё как под копирку? Вы знаете, кто по итогам регулярки на первом месте по реализации большинства? Сколько команд в лиге, а они наверху.

Там есть ребята, которые могут сыграть. Понятно, что есть ошибки. Ещё раз про удаления. Если фол последней надежды, то понятно. Но такие вещи происходят… А игроки соперника – они ждут такого. В первом матче у нас получилось сыграть в меньшинстве. Но там у соперника шароваристые ребята, они найдут, как ещё забросить. Согласен, мы должны были лучше играть», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.