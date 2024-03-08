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Денис Гурьянов перешёл из «Нэшвилла» в «Филадельфию»

Денис Гурьянов перешёл из «Нэшвилла» в «Филадельфию»
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26-летний российский нападающий Денис Гурьянов перешёл из «Нэшвилл Предаторз» в «Филадельфию Флайерз», сообщает журналист и инсайдер Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Отмечается, что в обратном направлении проследует канадский форвард Уэйд Аллисон.

В нынешнем сезоне Гурьянов в НХЛ провёл 14 встреч, в которых набрал 2 (1+1) очка. В АХЛ за клуб «Милуоки Адмиралс» форвард провёл 27 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 30 очков.

Гурьянов — бронзовый призёр чемпионата мира в составе молодёжной сборной России.

«Филадельфия Флайерз» с 74 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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