Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 8 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

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Сегодня, 8 марта, состоялись очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Уфе, Минске, Ярославле, Москве и Казани.

В Уфе закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Счёт в серии — 3-2 в пользу челябинцев.

В Минске закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги местным «Динамо» и одноклубниками из Москвы. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. В серии впереди москвичи — со счётом 3-1.

В Ярославле закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Железнодорожники выиграли серию со счётом 4-1.

В Москве закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Москвичи победили в серии в пяти матчах — 4-1.

В Казани закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Казанский клуб уступил в серии со счётом 1-4.