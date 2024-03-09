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Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 8 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 8 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
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Сегодня, 8 марта, состоялись очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Уфе, Минске, Ярославле, Москве и Казани.

В Уфе закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Счёт в серии — 3-2 в пользу челябинцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Бурдасов) – 25:28 (5x4)     1:1 Ливо (Хмелевски, Дроздов) – 29:11 (5x5)     1:2 Шабанов (Ткачёв) – 54:01 (4x4)    

В Минске закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги местным «Динамо» и одноклубниками из Москвы. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. В серии впереди москвичи — со счётом 3-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Энас (Стась, Фриц) – 28:36 (4x3)     1:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 44:21 (5x4)     2:1 Хэмилтон (Энас) – 44:54 (5x5)     2:2 Пакетт (Уил) – 49:44 (5x4)     2:3 Римашевский (Ильенко) – 64:52 (5x5)    

В Ярославле закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Железнодорожники выиграли серию со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Полунин (Сергеев, Рафиков) – 05:41 (5x5)     2:0 Елесин – 08:58 (5x5)     3:0 Сергеев (Гернат, Каюмов) – 09:53 (5x4)     3:1 Григоренко (Провольнев) – 11:52 (5x5)     3:2 Каменев (Окулов) – 13:17 (5x5)     4:2 Береглазов (Иванов) – 19:59 (5x5)     5:2 Чехович (Полунин, Красковский) – 24:15 (5x5)     6:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 36:49 (5x5)     6:3 Нестеров (Григоренко) – 59:01 (5x5)    

В Москве закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Москвичи победили в серии в пяти матчах — 4-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Беляев (Рубцов, Филин) – 11:29 (6x5)     2:0 Рубцов (Принс, Иванов) – 25:53 (5x5)     3:0 Чайковски (Морозов, Зайцев) – 28:30 (4x4)     4:0 Галимов (Пашин, Принс) – 32:05 (5x5)     4:1 Буренов (Иванцов) – 32:45 (5x5)     5:1 Филин – 51:29 (5x5)    

В Казани закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Казанский клуб уступил в серии со счётом 1-4.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев – 19:39 (4x5)     1:1 А. Радулов (Яшкин, Юдин) – 20:31 (5x4)     1:2 Кизимов (Хрипунов, Блэкер) – 43:19 (5x5)    
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