Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 8 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Сегодня, 8 марта, состоялись очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Уфе, Минске, Ярославле, Москве и Казани.
В Уфе закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Счёт в серии — 3-2 в пользу челябинцев.
В Минске закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги местным «Динамо» и одноклубниками из Москвы. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. В серии впереди москвичи — со счётом 3-1.
В Ярославле закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Железнодорожники выиграли серию со счётом 4-1.
В Москве закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Москвичи победили в серии в пяти матчах — 4-1.
В Казани закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Казанский клуб уступил в серии со счётом 1-4.
- 9 марта 2024
-
00:10
-
00:00
- 8 марта 2024
-
23:54
-
23:48
-
23:36
-
23:27
-
23:20
-
23:10
-
23:03
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:37
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:10
-
21:55
-
21:46
-
21:44
-
21:42
-
21:34
-
21:32
-
21:28
-
21:23
-
21:18
-
21:13
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
21:00
-
20:52
-
20:47
-
20:41