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Мирошниченко возвращён в состав «Вашингтона» из АХЛ после окончания дедлайна НХЛ

Мирошниченко возвращён в состав «Вашингтона» из АХЛ после окончания дедлайна НХЛ
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Российский нападающий Иван Мирошниченко возвращён в состав «Вашингтон Кэпиталз» из АХЛ после окончания дедлайна НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Кроме Мирошниченко в состав «Кэпиталз» вернулись Хендрикс Лапьер и Хантер Шепард.

Напомним, Мирошниченко забросил дебютную шайбу за «столичных» в Национальной хоккейной лиге в игре с «Питтсбург Пингвинз» (6:0). Ранее Мирошниченко провёл четыре матча в НХЛ и не отметился результативными действиями.

В этом сезоне АХЛ 20-летний российский нападающий провёл 47 матчей, в которых набрал 25 очков — забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач. Нынешний сезон является для Мирошниченко дебютным в Северной Америке.

После встречи Иван Мирошниченко прокомментировал дебютную шайбу в НХЛ.

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