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«Наконец-то это свершилось». Мирошниченко — о первом голе за «Вашингтон»

«Наконец-то это свершилось». Мирошниченко — о первом голе за «Вашингтон»
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20-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко прокомментировал дебютную шайбу в НХЛ в выездной встрече регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (0:6).

«Я был в шоке, наверное, первые секунды. Наконец-то это свершилось, долго к этому шёл, трудный путь был. Надеюсь, это не последний гол.

Реакция Овечкина? В принципе, ожидаемо было, что лавка и дядь Саша (Овечкин. – Прим. «Чемпионата») так отреагируют. Было очень приятно, конечно», — сказал Мирошниченко в опубликованном видеоинтервью в социальной сети Х (ранее Twitter) пресс-службой «Кэпиталз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что Мирошниченко отвечал на вопросы журналистов на русском языке, а в роли переводчика выступил белорусский нападающий Алексей Протас.

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