Фанаты поздравляли мам с 8 марта, КВНщики и спартаковцы смеялись в VIP. Лучшие фото

8 марта в Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» состоялся пятый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» со счётом 5:1.

Таким образом, «Спартак» выиграл серию первого раунда в пяти матчах — 4-1.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, отличился Александр Беляев с передач Германа Рубцова и Егора Филина. Во втором периоде Рубцов удвоил преимущество хозяев, а спустя три минуты «Спартак» повёл со счётом 3:0 благодаря шайбе Михала Чайковски. Затем Ансель Галимов довёл счёт до крупного — 4:0, но спустя несколько секунд гости отыграли одну шайбу, отличился Николай Буренов. Итоговый результат встречи установил Филин в середине третьего периода.