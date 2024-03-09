«Не надо плакать, улыбнись». «Херши» тепло попрощался с Кузнецовым

Пресс-служба фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» «Херши Бэрс» опубликовала прощальный пост, посвящённый российскому нападающему Евгению Кузнецову, перешедшему в результате обмена в «Каролину Харрикейнз».

«Не надо плакать от того, что всё закончилось, улыбнись тому, что это произошло.

Спасибо за улыбки и воспоминания, Кузи. Всего самого наилучшего в «Каролине»! — сказано в сообщении.

Напомним, последние дни Кузнецов тренировался в «Херши» после того, как прошёл процедуру драфта отказов. Ранее россиянин воспользовался программой помощи НХЛ для игроков, страдающих от алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Кузнецов провёл 43 матча за «Вашингтон», в которых набрал 17 (6+11) очков.