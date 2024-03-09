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Сиэтл Кракен — Виннипег Джетс 0:3, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного сезона НХЛ 9 марта

Передача Наместникова помогла «Виннипегу» всухую победить «Сиэтл» в гостях
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В Сиэтле закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Наместников, Моррисси) – 47:15     0:2 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 51:28     0:3 Элерс (Монахан, Иафалло) – 59:10    

Первые два периода команды обошлись без заброшенных шайб.

На восьмой минуте третьего игрового отрезка Марк Шайфли с передач Владислава Наместникова и Джоша Моррисси открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Адам Лаури удвоил преимущество гостей. В конце встречи Николай Элерс установил окончательный счёт в матче.

31-летний Наместников набрал своё 30-е очко в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету форварда восемь заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

После этой победы канадский клуб поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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