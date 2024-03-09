Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-тренер сборной России оценил шансы «Торпедо» выбить СКА из плей-офф КХЛ

Экс-тренер сборной России оценил шансы «Торпедо» выбить СКА из плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил шансы «Торпедо» пройти СКА в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024. Напомним, в серии впереди армейцы со счётом 3-1.

«Есть ли у «Торпедо» шансы выбить СКА или их теперь совсем нет? Ну почему! «Торпедо», я думаю, поборется ещё. Но ситуация, конечно, непростая. По крайней мере для «Торпедо». Потому что СКА будет принимать дома и, естественно, у них есть какое-то преимущество из-за своей площадки. Так что будет борьба. Я уверен, борьба будет продолжаться независимо ни от чего», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 9 марта. При победе клуба с берегов Невы серия завершится, и СКА пройдёт в следующий раунд Кубка Гагарина – 2024.

Материалы по теме
Агент Силаева о Ларионове: игроки в полной мере отдают себя игре за клуб и такого тренера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android