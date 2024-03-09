Сушинский высказался о неожиданном вылете «Ак Барса» из розыгрыша Кубка Гагарина

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский рассказал о вылете «Ак Барса» в первом раунде плей-офф от «Автомобилиста» (1-4).

«Про «Ак Барс» в начале сезона думали, что он в финал как минимум попадёт, но по ходу регулярного чемпионата было видно, что что-то не получается. Опытные ребята, есть яркие лидеры, но один человек кашу не сварит, что-то не получилось именно в плане команды», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, впервые в истории Континентальной хоккейной лиги оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф с одинаковым счётом 1-4. В сезоне-2013/2014 был похожий случай, когда «Трактор» не вышел в плей-офф, а московское «Динамо» проиграло в первом раунде «Локомотиву».