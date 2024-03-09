Крикунов назвал игрока, выделяющегося на фоне остальных своей игрой в Кубке Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отметил выступления 31-летнего российского нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

«В плей-офф я больше смотрю «Динамо». В одном из матчей московские динамовцы проигрывали 0:2, и как там Гусев перевернул всю ситуацию! И это за минуту с небольшим, когда отметился голом и отдал такой пас, где грех не забить. В этом плей-офф он выделяется на фоне других умной игрой. Это такой хоккеист, который бы украсил любую команду. «Динамо» будет важно, чтобы он прошёл плей-офф без повреждений. Но это важно для любой команды, чтобы ребята были без травм», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Напомним, Гусев принял участие во всех четырёх встречах Кубка Гагарина за московское «Динамо» в серии с одноимённым клубом из Минска (3-1). На его счету одна заброшенная шайба и три результативных передачи при показателе полезности «-1».