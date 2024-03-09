«Ничего удивительного. Был бы другой соперник…» Артюхин — о вылете ЦСКА из Кубка Гагарина

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин прокомментировал вылет московского ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от ярославского «Локомотива» (1-4).

«Неожиданный ли вылет ЦСКА? Не неожиданный — закономерный. Мы все видели, как в сезоне армейцы нестабильно играли и не показывали тот уровень хоккея, который они показывали в чемпионские годы. Были проблемы по ходу сезона, поэтому ничего удивительного. Если бы в первом раунде попался какой-нибудь другой соперник… Всё-таки «Локомотив» очень стабильно прошёл сезон, без падений. Команда системная, хорошо играла. Всё-таки «Локомотив» в этой паре был фаворитом», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, ЦСКА проиграл серию плей-офф впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах уступил омскому «Авангарду» со счётом 2-4. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.