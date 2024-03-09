«На что хватило — на то хватило». Браташ подвёл итоги последней для «Лады» игры сезона

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ подвёл итоги пятой встречи серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с омским «Авангардом» (0:4, 1-4), которая стала заключительной для его команды в нынешнем сезоне.

«Конечно, исход матча предопределило большинство соперника – одно из лучших в лиге. Первые два гола задали и ход, и исход матча. Несмотря на это, наши ребята боролись, верили, старались, не сдавались до конца, делали всё, чтобы постараться этот матч вытянуть. Но на что хватило – на то хватило. Не смогли, но надо отдать должное сопернику», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, свой дебютный сезон после возвращения в КХЛ «Лада» завершила на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата.