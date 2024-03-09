«Чтобы ребята не потеряли веру». Браташ назвал самый сложный момент для «Лады» в сезоне

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ после вылета в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от омского «Авангарда» (0:4, 1-4) выразил мнение о наиболее тяжёлых моментах в игре команды по ходу нынешнего сезона.

«Подстёгивало ли, что в «Ладу» не верили ещё до старта сезона? Знаете, для нас было главное, чтобы игроки сами в себя поверили. Если помните, у нас была сложная ситуация, когда мы начали с трёх поражений регулярку, при том, что на предсезонке проделали большой объём работы. Это был сложный самый момент, чтобы на самом старте ребята не потеряли веру в себя, в то, что они делали. Когда начались победы, то уже всё пришло: и уверенность, и вера в себя, поймали хорошую волну, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, свой дебютный сезон после возвращения в КХЛ «Лада» завершила на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата.