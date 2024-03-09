Браташ: «Авангард» оказался настолько силён, что было сложно с ним конкурировать

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ прокомментировал неудачную серию команды в конце регулярного чемпионата, а также выразил мнение по содержанию серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с омским «Авангардом» (1-4).

«Семь поражений в конце регулярке? Они не все были без набранных очков, это первое. Второе – ни одна команда не избежала спадов в регулярке, у нас этот спад пришёлся на этот отрезок. Мы с этим спадом боролись, как могли, и я считаю, что к началу плей-офф мы его преодолели. Если брать содержание этой серии, то действиями именно команды в плане тактики, физики, и даже в плане созидательной игры с шайбой я доволен. Команда сделала шаг вперёд. Другое дело, что соперник оказался настолько силён, что было сложно с ним конкурировать. Но мы для этого сделали всё, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, свой дебютный сезон после возвращения в КХЛ «Лада» завершила на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата.