Разин — о связке Зернов — Карпов: они и по жизни дружат, они с ЧМЗ

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин оценил выступления отдельных игроков своей команды в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с хабаровским «Амуром» (3:1, 3-2).

«Сочетание Зернов — Карпов не разбивается? Они и по жизни дружат, они с ЧМЗ (район в Челябинске. – Прим. «Чемпионата»), если я правильно помню этот район. У них слаженная связка в меньшинстве, ищем Михайлису место, у него пока не очень складывается. Что касается этой пары, Гераськин — Гребёнкин тоже неплохая связка получается. Если взять сезон, очень много сочетаний мы меняем, это реалии современного хоккея, пятёрки Ларионова уже не будет.

Долгожданный гол Юрова? Надеюсь, что это психологически его разгрузит, у кого этот плей-офф получается. Не могут они раскрепоститься, когда не могут набрать какие-то очки, но ничего страшного. Первый круг — всегда тяжёлый, если вспомнить историю, «Металлург» всегда тяжело там играл», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.