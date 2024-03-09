«Надо войти в его ситуацию». Артюхин высказался об игре Ивана Федотова

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин оценил игру 27-летнего российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова в серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с ярославским «Локомотивом» (1-4).

«Федотов? Не хотелось бы судить и критиковать его. Уверен, что он прилагал все силы для победы. Надо войти в его ситуацию — человек пропустил год. Для вратаря это не как для полевого игрока. Здесь другая история, есть психологический момент. Сама игра, движение, скорость — всё другое. Вратарю намного сложнее войти, чем игроку. Где-то он играл нестабильно, но большинство хороших классных матчей выдавал, даже в серии с «Локомотивом» были очень хорошие игры. Я присутствовал на матчах, и в одном из них он мне очень понравился. Он не был виноват в пропущенных голах, играл достойно, уверенно, стабильно в той игре. Результат, может быть, не был хорошим, но его игра была довольно уверенная», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Федотов принял участие в пяти матчах, в которых отразил 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,57.