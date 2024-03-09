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«Бывают конфликты, ссоры. Мы этого не избежали». Браташ — о сезоне Шумакова и Попугаева

«Бывают конфликты, ссоры. Мы этого не избежали». Браташ — о сезоне Шумакова и Попугаева
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Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне нападающих Сергея Шумакова и Никиты Попугаева.

«Как сумел перезапустить карьеры Шумакова и Попугаева? Начнём с того, что мы работали. Вся команда, и эти игроки в том числе. Мы старались, чтобы эта работа была эффективной. Что касается индивидуально каждого игрока… Гладко всё не бывают. Бывают и конфликты, и ссоры, и обиды какие-то, которые решаются в рабочем порядке внутри коллектива. Мы этого, естественно, не избежали. Но я думаю, что когда общая атмосфера в команде рабочая и честная, то легче исправлять какие-то шероховатости и в хоккейных делах, и во взаимоотношениях, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 Шумаков принял участие в 53 матчах в составе «Лады», в которых отметился 27 (15+12) результативными действиями при показателе полезности «+5». У Попугаева – 12 (8+4) очков в 23 играх с коэффициентом полезности «+3».

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