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Артюхин: ЦСКА абсолютно точно нужна перестройка. Думаю, она будет

Артюхин: ЦСКА абсолютно точно нужна перестройка. Думаю, она будет
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Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин считает, что руководству ЦСКА необходимо заняться перестройкой после вылета в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от ярославского «Локомотива» (1-4).

«Нужна ли ЦСКА перестройка? Абсолютно точно. Думаю, она будет, надеюсь на это. [Вылет в первом раунде] это не результат для ЦСКА. Нужно омолодиться, перетряхнуть состав. В ментальном плане ребята просели, нужно влить в коллектив новую кровь, чтобы придать импульс в дальнейшем», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, ЦСКА проиграл серию плей-офф впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах уступил омскому «Авангарду» со счётом 2-4. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.

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