«Не понимаю, почему они этого не делали». Артюхин назвал причину вылета «Ак Барса»

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин высказался о возможных причинах вылета казанского «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от екатеринбургского «Автомобилиста» (1-4).

«У «Ак Барса» в серии с «Автомобилистом» всё не так было — и по игре не так, и эмоциональный фон отсутствовал. Не было огонька, с которым играл «Ак Барс» в предыдущие годы. Ребята выходили на лёд, бились до последнего, играли в силовую. Раньше наслаждался игрой «Ак Барса», сопернику было очень тяжело что-либо противопоставить. В этой серии я не увидел такого. Я надеялся, ставил, что «Ак Барс» в этой паре будет фаворитом. Да, у них был такой же сезон, как у ЦСКА, провальный. Но я всё-таки думал, что «Ак Барс» выберется из этих проблем. К сожалению, не получилось. Самое главное — не увидел духовитости, которая была присуща этой команде. Ребята выходили, но не бились, как раньше. При этом они могут это делать. Я не понимаю, почему они этого не делали», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, впервые в истории Континентальной хоккейной лиги оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф с одинаковым счётом 1-4. В сезоне-2013/2014 был похожий случай, когда «Трактор» не вышел в плей-офф, а московское «Динамо» проиграло в первом раунде «Локомотиву».