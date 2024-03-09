Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не понимаю, почему они этого не делали». Артюхин назвал причину вылета «Ак Барса»

«Не понимаю, почему они этого не делали». Артюхин назвал причину вылета «Ак Барса»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин высказался о возможных причинах вылета казанского «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от екатеринбургского «Автомобилиста» (1-4).

«У «Ак Барса» в серии с «Автомобилистом» всё не так было — и по игре не так, и эмоциональный фон отсутствовал. Не было огонька, с которым играл «Ак Барс» в предыдущие годы. Ребята выходили на лёд, бились до последнего, играли в силовую. Раньше наслаждался игрой «Ак Барса», сопернику было очень тяжело что-либо противопоставить. В этой серии я не увидел такого. Я надеялся, ставил, что «Ак Барс» в этой паре будет фаворитом. Да, у них был такой же сезон, как у ЦСКА, провальный. Но я всё-таки думал, что «Ак Барс» выберется из этих проблем. К сожалению, не получилось. Самое главное — не увидел духовитости, которая была присуща этой команде. Ребята выходили, но не бились, как раньше. При этом они могут это делать. Я не понимаю, почему они этого не делали», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, впервые в истории Континентальной хоккейной лиги оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф с одинаковым счётом 1-4. В сезоне-2013/2014 был похожий случай, когда «Трактор» не вышел в плей-офф, а московское «Динамо» проиграло в первом раунде «Локомотиву».

Материалы по теме
Сумерки идолов. Почему ЦСКА и «Ак Барс» с треском провалили сезон и что их ждёт?
Сумерки идолов. Почему ЦСКА и «Ак Барс» с треском провалили сезон и что их ждёт?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android