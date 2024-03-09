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Евгений Кузнецов дебютирует за «Каролину» в четвёртом звене в матче с «Нью-Джерси»

Евгений Кузнецов дебютирует за «Каролину» в четвёртом звене в матче с «Нью-Джерси»
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32-летний российский нападающий Евгений Кузнецов сыграет в четвёртом звене атаки «Каролины Харрикейнз» в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ за новую команду, которая приходится на игру с «Нью-Джерси Дэвилз». Информация об этом размещена на официальном сайте «ураганов».

Партнёрами по звену Кузнецова станут финн Еспери Котканиеми и представитель Швеции Йеспер Фаст.
Место в воротах займёт ещё один российский представитель – Пётр Кочетков.

Напомним, встреча между «Каролиной» и «Нью-Джерси» состоится сегодня, 9 марта, на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). Начало – в 20:30 мск.

Последний раз Кузнецов принимал участие в игре Национальной хоккейной лиги 27 января в матче «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1-й период
0 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
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