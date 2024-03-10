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Нападающий СКА Глотов оценил свой гол во втором овертайме второго матча серии с «Торпедо»

Нападающий СКА Глотов оценил свой гол во втором овертайме второго матча серии с «Торпедо»
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26-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Василий Глотов прокомментировал свой гол во втором матче серии с нижегородским «Торпедо» (3:2 2ОТ) во втором овертайме встречи.

«Гол в овертайме второго матча? Много времени провели все на льду, уже второй овертайм был. Я понимал, что был выход «один в один», надо заканчивать броском. Обыграл защитника и постарался из-под него бросить. Всё было на инстинктах, поэтому я забил», — сказал Глотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно YouTube-канале КХЛ.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина на счету Глотова уже три заброшенные шайбы и четыре результативные передачи в пяти матчах при показателе полезности «+3».

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