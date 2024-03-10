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Артюхин: скорее «Ак Барс» проиграл, чем «Автомобилист» победил. «Авто» превзошёл себя

Артюхин: скорее «Ак Барс» проиграл, чем «Автомобилист» победил. «Авто» превзошёл себя
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Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин отдельно отметил неудачную игру казанского «Ак Барса» в противостоянии с екатеринбургским «Автомобилистом» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«Мне кажется, результат серии «Ак Барс» — «Автомобилист» — скорее поражение «Ак Барса», нежели победа «Автомобилиста». «Автомобилист» такая команда, которая из года в год хорошо играет в регулярном сезоне, а в плей-офф всё время сдувается. Здесь они превзошли себя», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, впервые в истории Континентальной хоккейной лиги оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф с одинаковым счётом 1-4.

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