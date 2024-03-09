«Баффало» одержал волевую победу над «Эдмонтоном», отыгравшись с 0:2

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт уже на 29-й секунде – отличился 24-летний канадский форвард «Ойлерз» Райан Маклауд. Во второй половине этого же игрового отрезка Уоррен Фёгеле укрепил преимущество гостей, поразив ворота «Сэйбрз» в меньшинстве. Однако уже через минуту в большинстве хозяева размочили счёт усилиями Тейджа Томпсона. Следующее взятие ворот состоялось лишь в середине третьего периода, когда Джейкоб Брайсон сравнял счёт в матче – 2:2.
В серии послематчевых буллитов голы Тейджа Томпсона и Алекса Така принесли «Баффало» победу в матче.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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