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Бостон Брюинз – Питтсубрг Пингвинз 5:1, как сыграли, победил Бостон, результат матча НХЛ 10 марта

«Питтсбург» с Малкиным крупно проиграл «Бостону» в матче НХЛ
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Сегодня, в ночь с 9 на 10 марта, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Питтсубрг Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пастрняк (Дебраск, Заха) – 22:26     2:0 Заха (Гики, Лорей) – 32:48 (pp)     3:0 Маршан (Койл, Линдхольм) – 38:25     3:1 Летанг (Кросби) – 42:51     4:1 Дебраск (Маршан, Линдхольм) – 49:36     5:1 Заха (Пастрняк, Хайнен) – 55:33    

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (1+1), Павел Заха (2+1), Брэд Маршан (1+1) и Джейк Дебраск (1+1). Голевые передачи на счету Моргана Гики, Мэйсона Лорея, Дэнтона Хайнена, Чарли Койла и Хампуса Линдхольма (0+2). В составе гостей отличился канадский защитник Крис Летанг с передачи Сидни Кросби. Российский форвард «Питтсубрг Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

После 66 матчей «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции с 91 очком. «Питтсбург» расположился на 13-й строчке той же конференции, набрав 64 очка в 62 играх.

Следующий матч «Бостон» проведёт дома с «Сент-Луис Блюз», а «Питтсбург» встретится в домашней игре с «Эдмонтон Ойлерз».

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