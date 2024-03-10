Кузнецов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов оценил шансы соотечественника, форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Он будет лучшим снайпером НХЛ. Я знаю. Он будет. Он это сделает», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.

На счету Овечкина 840 голов в карьере в НХЛ. Отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времён составляет 54 шайбы. Напомним, Гретцки завершил карьеру с 894 заброшенными шайбами в регулярных сезонах на личном счету.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 59 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 30 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «-21».

Овечкин играет с детьми на пляже в Дубае