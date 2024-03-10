Игорь Шестёркин обогнал Илью Самсонова по матчам «на ноль» за карьеру в НХЛ

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гардена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу со счётом 4:0 над «Сент-Луис Блюз».

Российский голкипер Игорь Шестёркин провёл в составе нью-йоркцев полный матч и отразил все 26 бросков по воротам. За карьеру в НХЛ россиянин 13-й раз отыграл «на ноль», благодаря чему вышел на чистое девятое место в истории лиги по этому показателю среди российских голкиперов. Сегодня Шестёркин превзошёл показатель голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова (12).

Первое место в НХЛ по матчам «на ноль» среди россиян занимает Евгений Набоков (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), на третьем месте располагается голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (42), который совсем недавно обогнал вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова (40).