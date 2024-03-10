Андрей Василевский вошёл в топ-5 российских голкиперов по матчам на «ноль» в НХЛ

В Тампе на стадионе « Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 7:0.

Матч на «ноль» провёл российский голкипер хозяев Андрей Василевский, отразивший 25 бросков. Проводящий всю карьеру в НХЛ за «Тампу» Василевский оформил 34-й шат-аут за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему вошёл вошёл в топ-5 российских голкиперов по матчам на «ноль», сравнявшись с завершившим карьеру Ильёй Брызгаловым.

Ранее в этом сезоне голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал четвёртым российским вратарём в истории, кому удалось провести минимум 40 «сухих» матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету уже 42 таких матча и чистое третье место в истории среди россиян.

До него эту отметку покорили рекордсмен среди россиян по числу «сухарей» Евгений Набоков (59), Николай Хабибулин (46) и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (40).