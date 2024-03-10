Голкипер СКА Серебряков назвал ключевой момент в серии с «Торпедо»

Вратарь СКА Никита Серебряков считает ключевым моментом серии с «Торпедо» гол в овертайме Василия Глотова во втором матче (3:2 ОТ). Петербургский клуб, проиграв первый матч, выиграл последующие четыре и прошёл во второй раунд плей-офф.

«Итоги серии? Всё хорошо. После поражения в первом матче сделали выводы, хорошо подготовились и забрали следующие четыре игры. Ключевой момент серии — когда Вася [Глотов] забил в овертайме второго матча. Не совсем приятно было бы уезжать с 0-2 после домашних матчей», — сказал Серебряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Соперник СКА по второму раунду плей-офф КХЛ определится после завершения всех серий первого раунда. Во втором раунде Кубка Гагарина команды Восточной конференции сыграют с западными.