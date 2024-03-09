Ротенберг: Серебряков может отдать и забить, если ситуация потребует. Современный хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил выступление 28-летнего российского вратаря Никиты Серебрякова в серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с нижегородским «Торпедо» (4-1).

«К сожалению, Серебряков не может выйти на вбрасывание по правилам, но так у нас любой игрок может забить и отдать. Современный хоккей. Никита может отдать, может забить, если ситуация потребует. Главное, чтобы он играл в удовольствие, с огоньком», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в нынешнем плей-офф Серебряков принял участие во всех пяти матчах СКА, в которых отразил 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,51. В регулярном чемпионат сезона-2023/2024 он показал аналогичный показатель отражённых бросков, пропуская в среднем 2,0 шайбы за игру.