Двукратный чемпион СССР назвал причины поражения «Торпедо» в серии со СКА

Двукратный чемпион СССР Михаил Панин заявил, что «Торпедо» на протяжении всего сезона не хватало стабильности, а в серии первого раунда плей-офф со СКА лидеры нижегородской команды не смогли проявить себя в должной мере.

«Торпедо» упустило свои шансы во втором матче плей-офф, который состоялся в Питере. Они вели 2:0, дали армейцам сравнять счёт, а когда в овертайме хозяева вырвали победу, стало ясно, что это переломный момент. Всё же у СКА более широкий, ровный состав, там есть кому кого подменить. В отличие от «Торпедо».

В этой команде есть явные лидеры: Атанасов, Коваленко. Они не выдержали груза плей-офф. Атанасов получил несколько силовых приёмов в первых матчах, тем более он после травмы, и сник. Коваленко не такой забивной форвард. Может, ему это «подправят» в НХЛ, куда он собрался. И Летунов у них не так результативно играл, как в регулярном чемпионате», — цитирует Панина «РБ Спорт».

За пять матчей серии со СКА лучшими бомбардирами «Торпедо» стали нападающие Сергей Гончарук и Николай Коваленко, набравшие каждый по четыре очка. По три очка в плей-офф на счету Василия Атанасова и Бобби Линча. Нижегородцы проиграли серию СКА в пяти матчах.