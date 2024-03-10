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«Трактор» одержал волевую победу над «Салаватом» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Трактор» одержал волевую победу над «Салаватом» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:2, благодаря чему они выиграли серию – 4-2 и вышли в следующий этап соревнований.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Дроздов (Ливо, Хмелевски) – 16:05 (5x5)     0:2 Сучков (Хафизуллин, Шмелёв) – 16:38 (5x5)     1:2 Робинсон (Котляревский, Родевальд) – 20:19 (5x5)     2:2 Кравцов (Дронов, Шабанов) – 41:33 (5x5)     3:2 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Бурдасов) – 57:09 (5x5)     4:2 Робинсон (Антипин) – 59:17 (en)    

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте стартовой двадцатиминутки 24-летним белорусским нападающим «Салавата Юлаева» Иваном Дроздовым, забросившим четвёртую шайбу в нынешнем плей-офф. Уже через 33 секунды Егор Сучков укрепил преимущество команды из столицы Башкортостана.

Однако на старте второго периода американец Чарльз Робинсон сократил отставание «Трактора». Аналогично старт заключительного периода основного времени остался за «Трактором» — Виталий Кравцов сравнял счёт в матче. За несколько минут до окончания третьего периода Семён Дер-Аргучинцев вывел челябинцев вперёд, а затем Чарльз Робинсон голом в пустые ворота поставил точку в этой игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что челябинский «Трактор» стал уже шестым клубом, обеспечившим выход в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024 вслед за московским «Спартаком», ярославским «Локомотивом», екатеринбургским «Автомобилистом», омским «Авангардом» и санкт-петербургским СКА.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.
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