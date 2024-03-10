«Салават Юлаев» второй сезон кряду завершает участие в Кубке Гагарина в первом раунде

Уфимский «Салават Юлаев» после поражения в шестой игре серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от челябинского «Трактора» (2:4, 2-4) завершил для себя нынешний сезон вылетом на старте соревнований, как и годом ранее.

В сезоне-2022/2023 подопечные Виктора Козлова завершили регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде им противостоял владивостокский «Адмирал», который сумел сотворить сенсацию, одержав победу в серии – 4-2.

В сезоне-2023/2024 уфимцы заняли третье место на Востоке и завершили участие в Кубке Гагарина на аналогичной стадии и с аналогичным счётом в серии, но с челябинским «Трактором» (2-4).

Примечательно, что «Трактор», не попав в плей-офф в прошлом сезоне, в нынешнем сумел преодолеть первый раунд соревнований.