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Козлов: самое обидное, что «Салават» играл качественно. Одна из наших лучших игр в серии

Козлов: самое обидное, что «Салават» играл качественно. Одна из наших лучших игр в серии
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, что пошло не так в игре его команды в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 в серии с челябинским «Трактором» (2-4).

«Что пошло не так в плей-офф? Мы сами себе проиграли, совершали ошибки, которые не должны совершать в плей-офф. В третьем периоде никто не испугался. Самое обидное, что мы играли качественно сегодня и хорошо, но очень лёгкие голы пропустили с очень детских ошибок. А по содержанию – это одна из наших лучших игр в этой серии, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что, как и годом ранее, «Салават Юлаев» не сумел преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина. В прошлом сезоне уфимцы уступили на старте розыгрыша соревнований владивостокскому «Адмиралу (2-4).

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