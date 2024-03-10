Ушёл из жизни ветеран московского «Динамо» Владимир Зубрильчев

На 64-м году ушёл из жизни советский и российский хоккеист, выступавший на позиции нападающего, Владимир Зубрильчев, известный по выступлениям за московское «Динамо» с 1984 по 1990 год. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале.

«Печальные новости пришли к нам во время матча…

На 64-м году жизни скончался ветеран московского «Динамо» Владимир Зубрильчев.

Владимир Васильевич выступал за клуб шесть сезонов, провёл 235 матчей и набрал 165 очков. В составе бело-голубых прославленный нападающий и мастер спорта международного класса стал чемпионом и многократным призёром чемпионатов СССР, финалистом Кубка лиги и финалистом Кубка СССР.

Выражаем соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», — гласит заявление пресс-службы московского «Динамо».

Отметим, что в ходе своей игровой карьеры Зубрильчев выступал за «Спутник» (Нижний Тагил), минское и харьковское «Динамо», польскую «Краковию» и московский ЦСКА.