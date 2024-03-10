Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ушёл из жизни ветеран московского «Динамо» Владимир Зубрильчев

Ушёл из жизни ветеран московского «Динамо» Владимир Зубрильчев
Аудио-версия:
Комментарии

На 64-м году ушёл из жизни советский и российский хоккеист, выступавший на позиции нападающего, Владимир Зубрильчев, известный по выступлениям за московское «Динамо» с 1984 по 1990 год. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале.

«Печальные новости пришли к нам во время матча…

На 64-м году жизни скончался ветеран московского «Динамо» Владимир Зубрильчев.

Владимир Васильевич выступал за клуб шесть сезонов, провёл 235 матчей и набрал 165 очков. В составе бело-голубых прославленный нападающий и мастер спорта международного класса стал чемпионом и многократным призёром чемпионатов СССР, финалистом Кубка лиги и финалистом Кубка СССР.

Выражаем соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», — гласит заявление пресс-службы московского «Динамо».

Отметим, что в ходе своей игровой карьеры Зубрильчев выступал за «Спутник» (Нижний Тагил), минское и харьковское «Динамо», польскую «Краковию» и московский ЦСКА.

Материалы по теме
Наша история. Часть 39. 1984-1985
Наша история. Часть 39. 1984-1985
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android