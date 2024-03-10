Хмелевски: видимо, чтобы выиграть в плей-офф, нужно быть чуть-чуть удачливее

24-летний американский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски выразил мнение о причинах вылета команды в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от челябинского «Трактора» (2-4).

«Тяжёлое поражение. Были моменты, где мы могли взять серию, но, видимо, недостаточно хорошо играли, чтобы выиграть этот раунд плей-офф. Нужно стараться больше. Судя по всему, мы не заслужили победы.

Пропал настрой в плей-офф? Я не думаю, что у нас потерялась уверенность. Мы проигрываем начало серии и важные игры. Например, первую игру и ключевую, домашнюю, пятую. Там мы доминировали в третьем периоде, но «Трактор» всё же сумел забрать победу. Сегодня хорошо играли, только в конце чуть-чуть расслабились.

Неудачи в конце матчей? Я думаю, что у нас недостаточно опыта для того, чтобы закрывать игру. В хоккее многое зависит от удачи, и, например, сегодня с нами не играли несколько опытных игроков, например Николай Кулёмин, это тяжело. Он хорошо играет в составе. Видимо, чтобы выиграть в плей-офф, нужно быть чуть-чуть удачливее», — приводит слова Хмелевски пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, контракт Хмелевски с клубом из столицы Башкортостана рассчитан до 30 апреля нынешнего года. В текущем плей-офф он провёл все шесть матчей, в которых записал на свой счёт две заброшенные шайбы и пять результативных передач. В регулярном чемпионате в его активе 56 (27+29) очков в 67 играх.