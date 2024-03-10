Хмелевски ответил на вопрос о будущем в «Салавате». Его контракт истекает в конце сезона

24-летний американский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал ситуацию со своими дальнейшими планами по окончании нынешнего сезона после вылета в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от челябинского «Трактора» (2-4).

«Мне ещё нужно подумать. Конечно, за два года мне здесь очень понравилось, но это неприятное поражение, и я пока не хочу ничего комментировать», — приводит слова Хмелевски пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, контракт Хмелевски с клубом из столицы Башкортостана рассчитан до 30 апреля нынешнего года. В текущем плей-офф он провёл все шесть матчей, в которых записал на свой счёт две заброшенные шайбы и пять результативных передач. В регулярном чемпионате в его активе 56 (27+29) очков в 67 играх.