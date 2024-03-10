«Эдмонтон» всухую крупно обыграл «Питтсбург», потерпевший шестое поражение в семи играх

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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась крупной победой гостей всухую со счётом 4:0, хозяева же потерпели шестое поражение в последних семи играх.

В составе «Ойлерз» забрасывали Коннор Макдэвид, также отметившийся ассистентским дублем, Маттиас Экхольм и Дарнелл Нурс, оформивший дубль.

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37-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 37 секунд и не отметился результативными действиями при показателе полезности «0».

«Эдмонтон», набрав 81 очко в 63 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Питтсбург» (64) – 13-й на Востоке, отставая на восемь очков от зоны плей-офф.