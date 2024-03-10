Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» всухую крупно обыграл «Питтсбург», потерпевший шестое поражение в семи играх

«Эдмонтон» всухую крупно обыграл «Питтсбург», потерпевший шестое поражение в семи играх
Аудио-версия:
Комментарии

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась крупной победой гостей всухую со счётом 4:0, хозяева же потерпели шестое поражение в последних семи играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид – 01:08     0:2 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 08:53     0:3 Нурс (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 50:42     0:4 Нурс (Экхольм) – 55:58    

В составе «Ойлерз» забрасывали Коннор Макдэвид, также отметившийся ассистентским дублем, Маттиас Экхольм и Дарнелл Нурс, оформивший дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

37-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 37 секунд и не отметился результативными действиями при показателе полезности «0».

«Эдмонтон», набрав 81 очко в 63 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Питтсбург» (64) – 13-й на Востоке, отставая на восемь очков от зоны плей-офф.

Расписание матчей НХЛ.
Турнирная таблица НХЛ.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android