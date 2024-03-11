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Капризов обошёл Радулова в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

Капризов обошёл Радулова в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов обошёл соотечественника Александра Радулова по голам за карьеру в НХЛ.

Напомним, Капризов отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (4:3 ОТ). Для россиянина этот гол стал 145-м за карьеру в НХЛ. Он поднялся на 33-е место в списке лучших российских снайперов в истории лиги, обойдя Радулова, на счету которого 144 заброшенных шайбы.

Следующей целью Капризова является Сергей Немчинов, на счету которого 152 гола за карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 39 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+9».

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