Капризов обошёл Радулова в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов обошёл соотечественника Александра Радулова по голам за карьеру в НХЛ.

Напомним, Капризов отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (4:3 ОТ). Для россиянина этот гол стал 145-м за карьеру в НХЛ. Он поднялся на 33-е место в списке лучших российских снайперов в истории лиги, обойдя Радулова, на счету которого 144 заброшенных шайбы.

Следующей целью Капризова является Сергей Немчинов, на счету которого 152 гола за карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 39 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+9».