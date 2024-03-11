Главный тренер «Колорадо» назвал приблизительную дату возвращения Ландескога

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар ответил на вопрос о приблизительном сроке возвращения в состав шведского нападающего Габриэля Ландескога, пропустившего весь нынешний регулярный чемпионат из-за операции по пересадке хряща в правом колене в мае 2023 года.
«Где-то во время плей-офф. Он не вернётся слишком рано, этого не произойдёт. Его ситуация говорит «ты не вернёшься до этого времени, вне зависимости от твоего самочувствия», и мы исходим из этого.
Это вопрос его карьеры и мы не собираемся рисковать ей в зависимости от того, в какой ситуации мы окажемся в плей-офф. Так что это главный приоритет. Он не вернётся раньше этого периода, и тем более он должен сам почувствовать, что он готов. У нас нет ясности по этому поводу», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.
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