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Главный тренер «Колорадо» назвал приблизительную дату возвращения Ландескога

Главный тренер «Колорадо» назвал приблизительную дату возвращения Ландескога
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар ответил на вопрос о приблизительном сроке возвращения в состав шведского нападающего Габриэля Ландескога, пропустившего весь нынешний регулярный чемпионат из-за операции по пересадке хряща в правом колене в мае 2023 года.

«Где-то во время плей-офф. Он не вернётся слишком рано, этого не произойдёт. Его ситуация говорит «ты не вернёшься до этого времени, вне зависимости от твоего самочувствия», и мы исходим из этого.

Это вопрос его карьеры и мы не собираемся рисковать ей в зависимости от того, в какой ситуации мы окажемся в плей-офф. Так что это главный приоритет. Он не вернётся раньше этого периода, и тем более он должен сам почувствовать, что он готов. У нас нет ясности по этому поводу», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Лехконен (Маккиннон) – 00:42     1:1 Фэйбер (Капризов, Эрикссон Эк) – 30:44     2:1 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 62:32 (pp)    
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