TSN допустил возвращение капитана «Колорадо» Ландескога к плей-офф текущего сезона НХЛ

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн допустил возвращение капитана «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога к плей-офф НХЛ, который стартует в конце апреля 2024 года.

«Конечно, непохоже, что он близок к возвращению сейчас, но одна вещь, на которую обратили внимание соперники, это то, что Габриэль Ландеског стал постоянно участвовать в тренировках на льду в Денвере. Возвращение — это действительно длительный процесс. Он не играл с тех пор, как «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли в Тампе в 2022 году.

У клуба есть долгосрочные инвестиции в него. Сейчас, когда мы приближаемся к плей-офф, «Колорадо» подумывает об усилении своего состава», — заявил Лебрюн.

Напомним, в мае 2023 года Ландеског провёл операцию по пересадке хряща в правом колене.