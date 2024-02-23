Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

TSN допустил возвращение капитана «Колорадо» Ландескога к плей-офф текущего сезона НХЛ

TSN допустил возвращение капитана «Колорадо» Ландескога к плей-офф текущего сезона НХЛ
Комментарии

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн допустил возвращение капитана «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога к плей-офф НХЛ, который стартует в конце апреля 2024 года.

«Конечно, непохоже, что он близок к возвращению сейчас, но одна вещь, на которую обратили внимание соперники, это то, что Габриэль Ландеског стал постоянно участвовать в тренировках на льду в Денвере. Возвращение — это действительно длительный процесс. Он не играл с тех пор, как «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли в Тампе в 2022 году.

У клуба есть долгосрочные инвестиции в него. Сейчас, когда мы приближаемся к плей-офф, «Колорадо» подумывает об усилении своего состава», — заявил Лебрюн.

Напомним, в мае 2023 года Ландеског провёл операцию по пересадке хряща в правом колене.

Материалы по теме
Фото
Капитан «Колорадо» Ландеског опубликовал фото после операции на колене
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android