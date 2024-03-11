«Просто примите реальность». Кузнецов дал совет людям, страдающим от проблем с мотивацией

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов обратился к людям, испытывающим различные проблемы психологического характера.

«Всем людям, страдающим от проблем с мотивацией или чем-то подобным, я хочу сказать: просто примите реальность, усердно работайте и верьте. Вы должны верить, должны найти мотивацию в вашей жизни, старайтесь ради ваших близких и всё наладится», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

Напомним, Кузнецов был обменян из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину» 8 марта. Ранее хоккеист прошёл программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

В своих первых двух матчах за новый клуб Кузнецов не отметился результативными действиями.