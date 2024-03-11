«Это очень, очень сурово». Аналитик TSN — о наказании Тортореллы

Аналитик TSN Мартин Байрон поделился мнением о наказании главного тренера «Филадельфии Флайерз» Джона Тортореллы за нецензурную брань в адрес арбитров в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:7).

Напомним, согласно решению лиги, Торторелла дисквалифицирован на два матча, а также заплатит штраф размером в $ 50 тыс.

«Я считаю, что это очень, очень суровый штраф и дисквалификация», — сказал Байрон в эфире TSN.

В игре с «Тампой» Торторелла был крайне недоволен работой судей и применил в общении с ними ненормативную лексику. Арбитры приняли решение удалить тренера до конца матча и выписать команде малый скамеечный штраф. Торторелла отказывался покидать скамейку и несколько минут продолжал спорить с судьями, однако всё-таки ушёл в раздевалку.