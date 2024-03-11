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НХЛ вынесла наказание Торторелле за нецензурную брань в адрес арбитров в матче с «Тампой»

НХЛ вынесла наказание Торторелле за нецензурную брань в адрес арбитров в матче с «Тампой»
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла пропустит две игры и заплатит штраф в размере $ 50 тысяч за критику арбитров в грубой форме в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:7), сообщает официальный сайт НХЛ.

Напомним, в той игре «Тампа» за 10 минут и 49 секунд отправила в ворота «лётчиков» четыре шайбы, две из которых — в большинстве. Торторелла был крайне недоволен работой судей и применил в общении с ними ненормативную лексику. Арбитры приняли решение удалить тренера до конца матча и выписать команде малый скамеечный штраф. Торторелла отказывался покидать скамейку и несколько минут продолжал спорить с судьями, однако всё-таки ушёл в раздевалку.

Отметим, что за свою тренерскую карьеру Торторелла заработал славу одного из самых скандальных тренеров в истории НХЛ, регулярно позволяющего себе неоднозначное поведение.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хедман (Кучеров, Рэддиш) – 01:49     2:0 Пол (Дюклер, Рэддиш) – 05:55 (pp)     3:0 Шири (Рэддиш, Эйссимонт) – 09:10     4:0 Пойнт (Стэмкос, Хедман) – 10:49 (pp)     5:0 Дюклер (Стэмкос) – 35:42     6:0 Хедман (Пойнт, Рэддиш) – 47:33     7:0 Хагель (Рэддиш, Эйссимонт) – 48:16 (pp)    
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