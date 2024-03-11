НХЛ вынесла наказание Торторелле за нецензурную брань в адрес арбитров в матче с «Тампой»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла пропустит две игры и заплатит штраф в размере $ 50 тысяч за критику арбитров в грубой форме в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:7), сообщает официальный сайт НХЛ.

Напомним, в той игре «Тампа» за 10 минут и 49 секунд отправила в ворота «лётчиков» четыре шайбы, две из которых — в большинстве. Торторелла был крайне недоволен работой судей и применил в общении с ними ненормативную лексику. Арбитры приняли решение удалить тренера до конца матча и выписать команде малый скамеечный штраф. Торторелла отказывался покидать скамейку и несколько минут продолжал спорить с судьями, однако всё-таки ушёл в раздевалку.

Отметим, что за свою тренерскую карьеру Торторелла заработал славу одного из самых скандальных тренеров в истории НХЛ, регулярно позволяющего себе неоднозначное поведение.